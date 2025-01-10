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Володин представил РФ на инаугурации президента Венесуэлы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В торжественной церемонии инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе в Федеральном законодательном дворце принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, который представляет Россию по поручению президента Владимира Путина.

Мадуро в своем выступлении особо отметил приезд Володина в Венесуэлу, назвав его "специальным посланником президента России" и поблагодарил за визит в Каракас. По окончании выступления Мадуро обменялся рукопожатиями с Володиным.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от Путина со вступлением в должность.

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Мадуро занял пост президента Венесуэлы в третий раз, его полномочия продлятся до 2031 года.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 года. За Мадуро проголосовали 51,95% избирателей. Депутаты Госдумы следили за процессом голосования в качестве международных наблюдателей.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание президента на третий срок.

Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.

Венесуэла Николас Мадуро Вячеслав Володин
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