Американская фармкомпания AbbVie спишет стоимость нематериального актива на $3,5 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания AbbVie зафиксирует расходы на обесценение одного из нематериальных активов в размере $3,5 млрд. Об этом говорится в ее сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Неденежные расходы будут отражены в связи со значительным снижением оценки будущих денежных потоков от антипсихотического препарата эмраклидин, права на который AbbVie получила в рамках объявленной в конце 2023 года сделки по покупке Cerevel Therapeutics Holdings Inc. за $8,7 млрд.

В ноябре минувшего года AbbVie сообщила о неудачных результатах испытаний препарата. По их итогам компания начала оценку этого актива на предмет обесценения.

В момент объявления сделки по покупке конкурента AbbVie отмечала, что эмраклидин может кардинально изменить лечение шизофрении.

Акции AbbVie дешевеют на 1% на торгах в пятницу.