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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Американская фармкомпания AbbVie меняет CEO

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров американской фармацевтической AbbVie проголосовал за назначение президента и главного операционного директора компании Роберта Майкла на должность ее главы, говорится в пресс-релизе AbbVie.

Нынешний CEO Ричард Гонсалес, занимавший этот пост с момента основания компании в 2013 году, 1 июля покинет его и станет исполнительным председателем совета директоров.

Майкл также войдет в совет директоров.

"Мы с советом директоров некоторое время готовили плавную смену CEO, - приводятся в пресс-релизе слова Гонсалеса. - Сейчас подходящее время для того, чтобы передать эту должность Робу".

Акции фармкомпании почти не меняются в стоимости на торгах во вторник.

AbbVie
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