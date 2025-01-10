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Совет ЕС расширил и продлил на год санкции против венесуэльских властей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза решил в пятницу продлить до 10 января 2026 года ограничительные меры в связи с ситуацией в Венесуэле и включить в санкционный список еще 15 лиц.

Согласно коммюнике Совета ЕС, "эти решения были приняты в свете постоянных действий, подрывающих демократию и верховенство закона, а также продолжающихся нарушений прав человека и репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе в связи с развитием событий после президентских выборов 28 июля 2024 года".

В сообщении уточняется, что Совет ЕС вновь ввел ограничительные меры в отношении четырех лиц. Санкции против них были временно приостановлены в мае 2024 года "с целью содействия организации инклюзивных, заслуживающих доверия и конкурентных выборов в Венесуэле в июле 2024 года".

Кроме того, "Совет принял ограничительные меры в отношении еще 15 лиц. Эти лица являются членами Национального избирательного совета Венесуэлы, судебных органов и сил безопасности", говорится в коммюнике.

Тем самым, общее число лиц, подпадающих под санкции, которые предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление им средств или экономических ресурсов, увеличилось до 69. На них распространяется запрет на поездки в Евросоюз.

Соответствующие правовые акты опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.

В Совете ЕС напоминают, что Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оснащения для внутренних репрессий, а также запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов для включенных в список лиц. В документе уточняется, что "эти адресные меры задуманы так, чтобы не иметь негативных гуманитарных последствий или непреднамеренных последствий для населения Венесуэлы, и могут быть отменены".

ЕС Евросоюз Венесуэла
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