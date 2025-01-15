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В ЕС осудили решение Каракаса сократить дипперсонал посольств Нидерландов, Италии и Франции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ЕС глубоко сожалеет и отвергает решение венесуэльских властей существенно сократить аккредитованный дипломатический персонал трех государств-членов в Каракасе, заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Мы полностью солидарны с государствами-членами, которых это затронуло. ЕС настоятельно призывает к немедленной отмене этой односторонней и неприемлемой акции, которая лишь усугубляет международную изоляцию Венесуэлы и подрывает двусторонние отношения с ЕС и его государствами-членами", - говорится в заявлении.

В ЕС подтверждают "непоколебимую приверженность венесуэльскому народу и защите демократии, верховенства закона и прав человека", а также обещают "поддержать значимые шаги в направлении подлинного диалога и демократического перехода в Венесуэле".

Накануне глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил о решении ограничить до трех число аккредитованных дипломатов из Нидерландов, Италии и Франции.

"В ответ на враждебное поведение правительств Королевства Нидерланды, Франции и Италии (...) я от имени боливарианского правительства заявляю о суверенном решении ограничить число дипломатов, аккредитованных в посольствах каждой из этих стран, тремя", - написал Хиль.

Министр добавил, что на выполнение этого решения у Нидерландов, Франции и Италии есть 48 часов.

Дипломатам, которые останутся в Венесуэле, впредь потребуется получать "письменное разрешение" в случае, если они захотят выехать за пределы столицы страны.

МИД Нидерланды Венесуэла Италия Франция Иван Хиль
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