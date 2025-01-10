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ЕС отказался признавать легитимность президента Венесуэлы Мадуро

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента Венесуэлы.

В заявлении от имени ЕС, опубликованном в пятницу, Каллас отметила, что, "поскольку власти отказались публиковать официальные протоколы с избирательных участков, объявленные результаты остаются непроверенными и не могут быть признаны как представляющие волю народа".

"Власти Венесуэлы упустили ключевую возможность уважать волю народа и обеспечить прозрачный демократический переход с гарантиями для всех", - говорится в документе.

Как сообщается в заявлении, со дня выборов власти Венесуэлы "ужесточили репрессии и преследования оппозиции, гражданского общества и их семей, заключая в тюрьмы инакомыслящих и заставляя собственных граждан жить в страхе или отправляться в изгнание".

Кроме того, в документе содержится призыв к руководству Венесуэлы "положить конец всем несправедливым и произвольным задержаниям, в том числе лиц с двойным и иностранным гражданством, и безоговорочно освободить всех политических заключенных".

Между тем в документе приветствуется возвращение в Каракас Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) как "шаг в правильном направлении".

"Мы призываем Венесуэлу полностью, конструктивным образом и эффективно взаимодействовать с УВКПЧ, а также с независимой международной миссией ООН по установлению фактов в Венесуэле, с Международным уголовным судом и соответствующими региональными механизмами", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Каллас напомнила, что Совет ЕС принял решение о новом пакете адресных санкций в отношении 15 лиц, "ответственных за подрыв демократии, верховенства закона или прав человека в Венесуэле".

Церемония инаугурации переизбранного президента Венесуэлы Мадуро состоялась в пятницу в здании Национального собрания (парламента Венесуэлы) в Каракасе.

ЕС Евросоюз Венесуэла Николас Мадуро
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