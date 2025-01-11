Российские военные отразили девять украинских контратак на курском направлении

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по подразделениям семи украинских бригад в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Отражены девять контратак противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Север" на курском направлении нанесены удары по формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины.

Минобороны сообщило, что самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по ВСУ в районе более 20 населенных пунктов Курской области, а также в районе пяти населенных пунктов Сумской области.