Поиск

Российские военные отразили девять украинских контратак на курском направлении

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по подразделениям семи украинских бригад в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Отражены девять контратак противника", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой "Север" на курском направлении нанесены удары по формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны вооруженных сил Украины.

Минобороны сообщило, что самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по ВСУ в районе более 20 населенных пунктов Курской области, а также в районе пяти населенных пунктов Сумской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Сумская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Крыма сообщили о массированной атаке на операторов связи республики

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Шевченко в ДНР

Разлив мазута в Керченском проливе

Разлив мазута с танкера "Волгонефть 239" у берега локализован

Ветераны СВО с 2025 года смогут пользоваться центрами реабилитации Соцфонда РФ

Введены ограничения на работу аэропорта Саратова

Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

Площадь пожара на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА сократилась на 80%

Разлив мазута в Керченском проливе

Единичные выбросы мазута обнаружены на трех участках в Краснодарском крае

Единичные выбросы мазута обнаружены на трех участках в Краснодарском крае

Работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновлена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5678 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });