Три человека получили ранения в перестрелке в Сухуме

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В столице Абхазии Сухуме в результате перестрелки в субботу ранены трое жителей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как говорится в сообщении, перестрелка между посетителями кафе "Бисквит" произошла в 14:00. Трое граждан с огнестрельными ранениями были госпитализированы в республиканскую больницу.

Один из участников перестрелки пытался скрыться с места преступления, однако "принятыми оперативными мерами сотрудники уголовного розыска МВД установили и задержали подозреваемого".