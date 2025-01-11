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Трое получивших ранения во время стрельбы в Сухуме скончались в больнице

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших во время стрельбы в кафе в Сухуме скончались в больнице, сообщили журналистам в Минздраве Абхазии в субботу.

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Как сообщило ранее МВД республики, инцидент произошел между посетителями кафе "Бисквит" в 14:00. В результате стрельбы трое мужчин получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Подозреваемый установлен и задержан. По предварительным данным, стрелявший является сотрудником администрации Сухума.

По словам очевидцев, причиной инцидента стал спор о праве собственности на земельный участок в городе.

И.о. президента Валерий Бганба прибыл в МВД и провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных структур, сообщил инфоцентр главы республики.

Сухум Абхазия
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