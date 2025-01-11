В Эстонии простились с бывшим президентом республики Рюйтелем

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Эстонии в субботу проводили в последний путь экс-президента республики Арнольда Рюйтеля, который скончался в возрасте 96 лет.

Памятные мероприятия проходили два дня. В пятницу проститься с усопшим могли все желающие. Суббота была объявлена днем национального траура, состоялись официальная церемония проводов и захоронение. Рюйтеля похоронили на кладбище Метсакальмисту в Таллине. По просьбе семьи захоронение прошло при участии только родных и близких.

В церемонии прощания в концертном зале театра "Эстония" приняли участие президент республики Алар Карис, бывшие президенты Керсти Кальюлайд и Тоомас Хендрик Ильвес, а также бывшая президент Финляндии Тарья Халонен и бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

Рюйтель умер 31 декабря в возрасте 96 лет. Он был советским и эстонским госдеятелем. В годы советской власти в Эстонии занимал должности секретаря ЦК Компартии Эстонии по вопросам сельского хозяйства; первого заместителя председателя Совета Министров Эстонской ССР, председателя президиума Верховного Совета ЭССР, председателя Верховного совета ЭССР/Эстонской республики.

После восстановления независимости республики Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 годы. Ключевыми моментами его президентского срока стали вступление Эстонии в Евросоюз и НАТО.