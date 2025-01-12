Поиск

Советник Трампа заявил, что тот не будет исключать применение силы в Гренландии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп не исключает какие бы то ни было варианты решения проблем с Гренландией, так как речь идет о принципиально важной теме, заявил его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц.

"Президент всегда будет рассматривать все возможные варианты", - сказал он в воскресенье в интервью ABC, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп не исключает использование армии для обеспечения контроля над Гренландией.

"Когда речь заходит о важных для обороны США вопросах, то для верховного главнокомандующего их решение становится первостепенной задачей", - добавил Уолц.

При этом он подчеркнул, что США могут и через дипломатию прийти к важным договоренностям с Гренландией.

В миреДания укрепит оборону Гренландии новыми патрульными кораблями и самолетами F-35Читать подробнее

"Существует масса вариантов, предусматривающих внесение поправок в существующие договоренности", - считает он.

В частности, Уолц предположил, что в случае независимости Гренландии от Дании появятся и новые возможности для решения проблем с Вашингтоном. По его словам, у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках". "И при этом мы видим Россию с ее 60 ледоколами, крупные запасы важнейших полезных ископаемых, углеводородов (в Гренландии - ИФ). Также мы видим, как на севере, по мере таяния ледников, образовываются новые судоходные маршруты", - добавил он.

Ранее Трамп предположил, что Гренландию стоило бы включить в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и в других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

Дональд Трамп Копенгаген США Гренландия Дания Майк Уолц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Что произошло за день: суббота, 11 января

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе215 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2088 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });