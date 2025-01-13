Глава МИД Дании заявил о готовности обсуждать с США их интересы в Арктике

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Копенгагене признают, что США считают важной Арктику для своей безопасности, поэтому готовы вести диалог с Вашингтоном на эту тему, заявилна пресс-конференции в Иерусалиме глава МИД Дании Ларс Расмуссен.

"Мы согласны с тем, что у американцев есть конкретные причины для беспокойства в отношении с ситуации с безопасностью в Арктике, где мы соседствуем", - приводят его слова западные СМИ.

"Поэтому мы, в тесном сотрудничестве с Гренландией, готовы продолжать переговоры с будущей администрацией США с целью гарантировать законные американские интересы", - продолжил министр.

11 января Axios со ссылкой на источники сообщал, что датские власти направляли окружению избранного президента США Дональда Трампа конфиденциальные предложения провести переговоры на тему усиления безопасности Гренландии - самоуправляемой территории Дании.

Ранее Трамп выразил желание включить Гренландию в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и в других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

Будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц пояснял, что Трамп не исключает какие бы то ни было варианты решения проблем с Гренландией, так как речь идет о принципиально важной теме.

Уолц предположил, что в случае независимости Гренландии от Дании появятся и новые возможности для решения проблем с Вашингтоном. По его словам, у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках". "И при этом мы видим Россию с ее 60 ледоколами, крупные запасы важнейших полезных ископаемых, углеводородов (в Гренландии - ИФ). Также мы видим, как на севере, по мере таяния ледников, открываются новые судоходные маршруты", - добавил он.

В Гренландии уже есть военная база США. Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере.