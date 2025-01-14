Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следующая американская администрация имеет возможность успешно решить проблемы Украины, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Мы заложили основы, благодаря чему у следующей администрации США будет возможность обеспечить украинскому народу светлое будущее", - заявил он, выступая в Госдепе.

По мнению Байдена, в случае с Украиной он смог выполнить две свои цели: оказывать помощь Киеву, избегая при этом вооруженного конфликта с Россией.

"Мне нужно было сплотить мир вокруг Украины. Кроме того, следовало избежать войны между двумя ядерными державами", - подчеркнул американский президент.

Он напомнил, что США передавали Украине военную помощь, вводили санкции против РФ. "Однако предстоит еще многое сделать. Мы не можем просто прекратить эту работу", - считает Байден.

20 января в Вашингтоне состоится инаугурация следующего президента США: Дональда Трампа.