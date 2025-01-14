Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Атака на промпредприятие в Энгельсе, Байден считает, что сделал США сильнее, КНДР запустила баллистические ракеты

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Промпредприятие повреждено в саратовском Энгельсе в результате атаки беспилотников, пострадавших, предварительно, нет. Из-за угрозы атаки БПЛА занятия в школах пройдут дистанционно, сообщили в администрации Энгельсского района.

- Джо Байден заявил, что Америка стала сильнее за время его президентства. "По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее", - сказал он, выступая в Госдепартаменте США. Уходящий американский президент отметил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины.

- Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 км.

- В Палату представителей США внесен законопроект, разрешающий переговоры о покупке Гренландии. Закон уполномочит американского президента "стремиться к началу переговоров с Королевством Дания, чтобы обеспечить приобретение Гренландии Соединенными Штатами".

- Евросоюз продлил санкции против пособников ХАМАС и Палестинского исламского джихада. Физические и юридические лица, перечисленные в санкционном списке, подпадают под замораживание активов. В отношении физических лиц также действует запрет на поездки в ЕС.