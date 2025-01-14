Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников между Израилем и ХАМАС будет заключено в скором времени, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

"Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в его понимании, "было рукопожатие, и они в процессе завершения, возможно, к концу недели, но это должно произойти".

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на заявление ХАМАС, что движение подтвердило, что положительно оценивает договоренности о прекращении огня в секторе Газа на проходящих в Дохе переговорах.

Как сообщалось, участники переговоров хотят заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.