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Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников между Израилем и ХАМАС будет заключено в скором времени, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

"Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в его понимании, "было рукопожатие, и они в процессе завершения, возможно, к концу недели, но это должно произойти".

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на заявление ХАМАС, что движение подтвердило, что положительно оценивает договоренности о прекращении огня в секторе Газа на проходящих в Дохе переговорах.

Как сообщалось, участники переговоров хотят заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Дональд Трамп сектор Газа ХАМАС Израиль
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