ХАМАС стремится достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что положительно оценивает договоренности о прекращении огня в секторе Газа на проходящих в Дохе переговорах с Израилем, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

"В своем заявлении палестинская группировка подтвердила, что непрямые переговоры при участии Катара и Египта относительно достижения соглашения, которое положит конец израильской войне в Газе и завершит обмен узниками с Израилем, продвигаются успешно", - отмечает телеканал.

В правительстве Израиля в понедельник заявили, что информация об ответе группировки ХАМАС на проект соглашения о прекращении огня не соответствует действительности, пишет The Times of Israel.

"Израильские официальные лица опровергли информацию о том, что ХАМАС передал ответ на итоговый проект соглашения", - говорится в сообщении.

Изначально информацию об ответе группировки распространил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Как сообщалось, участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа хотят заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.