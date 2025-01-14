Поиск

В Греции усмотрели в политике Трампа в сфере СПГ угрозу для энергобезопасности Европы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Европейские аналитики считают, что новая администрация США, скорее всего, изменит траекторию энергетической политики Вашингтона в отношении Европы и будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на нее, заявил замминистра обороны Греции Яннис Кефалояннис.

Он выступил на конференции "Восточное Средиземноморье после избрания Трампа" и сказал, что, как предполагается, администрация президента Дональда Трампа "будет стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, создавая больший риск зависимости, поскольку Европа систематически отходит от российского газа".

"Это будет угрожать энергетической безопасности ЕС, создавая новую зависимость от одного поставщика", - считает замминистра.

По его словам, ЕС по этой причине пытается постепенно устранить свою сильную зависимость от природного газа, чтобы стать более устойчивым к геоэкономическим угрозам и волатильности цен. Его цель – обеспечить, чтобы к 2040 году почти половина ее экономической деятельности зависела от "зеленой" электроэнергии.

Греция ЕС США Дональд Трамп СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

В Палату представителей США внесен законопроект о переговорах о покупке Гренландии

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Байден заявил, что Америка стала сильнее за время его президентства

Обострение палестино-израильского конфликта

ЕС продлил санкции против пособников ХАМАС и Палестинского исламского джихада

Салливан заявил, что новые нефтяные санкции США против РФ нельзя было ввести раньше

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2094 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе230 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5688 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });