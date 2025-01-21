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Трамп отменил запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отменил мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), введенный его предшественником Джо Байденом.

Министерство энергетики Соединенных Штатов сообщило, что возвращается к нормальному режиму рассмотрения экспортных заявок в соответствии с распоряжением Трампа.

"Ведомству поручено возобновить изучение заявок на экспорт американского СПГ в страны, не имеющие соглашения о свободной торговле с США. Надлежащее рассмотрение экспортных заявок требуется законом и должно осуществляться соответственно", - говорится в сообщении Минэнерго.

В декабре ведомство опубликовало результаты исследования, касающегося экспорта СПГ, и установило 18 февраля в качестве дедлайна для получения публичных комментариев к нему. Теперь Минэнерго приняло решение продлить период подачи комментариев до 20 марта 2025 года.

Джо Байден Дональд Трамп США
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