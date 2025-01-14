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Мишустин начал официальный визит во Вьетнам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в президентский дворец в Ханое, где его встретил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

Мишустин прибыл в социалистическую республику Вьетнам минувшей ночью.

По традиции официальный визит начался с возложений венков к Мемориалу павшим героям и к Мавзолею Хо Ши Мина.

Церемония встречи Мишустина с премьером Вьетнама проходит на площади перед главным входом в президентский дворец. Это официальная резиденция главы вьетнамского государства, дворец входит в архитектурный ансамбль Мавзолея президента Хо Ши Мина.

Мишустина с флажками РФ и Вьетнама встречают, выкрикивая приветственные лозунги, ханойские пионеры и студенты столичного госуниверситета.

Премьеры обменялись рукопожатием, после чего Мишустин получил букет цветов из рук пионера. После этого военный оркестр исполнил государственные гимны России и Вьетнама, затем Мишустин и Фам Минь Чинь осмотрели парадный караул.

Затем состоится церемония фотографирования и краткий осмотр фотовыставки, посвященной дипломатии Вьетнама.

После этого в Канцелярии правительства Вьетнама начнутся российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций двух стран.

С российской стороны в них примут участие вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности Антон Алиханов, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко и глава Росатома Алексей Лихачев.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Во второй половине у Мишустина состоятся встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Михаил Мишустин Вьетнам
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