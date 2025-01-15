Поиск

Мишустин заявил, что РФ открыта к реализации проектов по атомной энергетике во Вьетнаме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия изучает различные варианты сотрудничества со Вьетнамом в сфере энергетики с низким углеродным следом, в том числе, атомной, солнечной и ветрогенерации, рассматривает поставки в страну сжиженного природного газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду во время визита в Ханой.

"Новую базу для взаимодействия способно дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также "зеленого" транспорта. У нашей страны здесь есть хорошие наработки. Открыты для запуска во Вьетнаме проектов по атомной генерации, по развитию речного электротранспорта. Мы также изучаем возможности поставок в республику российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ", - сказал он, выступая на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.

Ранее во вторник АО "Росатом Энергетические Проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Мишустин также отметил, что у РФ и Вьетнама есть планы по углублению промышленной кооперации. В качестве примера он привел машиностроение, указав, что "сейчас автомобили, произведенные на совместном предприятии в республике, экспортируются в соседние государства".

По словам Мишустина, Россия при взаимодействии с Вьетнамом уделяет внимание "решению логистических вопросов" с учётом того, что эта страна стала "значительным логистическим хабом, в том числе России, позволяющим наращивать поставки российской экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии".

Михаил Мишустин Вьетнам Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2025 год до $74,31/баррель

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году ожидаемо вырос на 17%

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5699 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2097 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе237 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });