Мишустин заявил, что РФ открыта к реализации проектов по атомной энергетике во Вьетнаме

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия изучает различные варианты сотрудничества со Вьетнамом в сфере энергетики с низким углеродным следом, в том числе, атомной, солнечной и ветрогенерации, рассматривает поставки в страну сжиженного природного газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду во время визита в Ханой.

"Новую базу для взаимодействия способно дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также "зеленого" транспорта. У нашей страны здесь есть хорошие наработки. Открыты для запуска во Вьетнаме проектов по атомной генерации, по развитию речного электротранспорта. Мы также изучаем возможности поставок в республику российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ", - сказал он, выступая на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.

Ранее во вторник АО "Росатом Энергетические Проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Мишустин также отметил, что у РФ и Вьетнама есть планы по углублению промышленной кооперации. В качестве примера он привел машиностроение, указав, что "сейчас автомобили, произведенные на совместном предприятии в республике, экспортируются в соседние государства".

По словам Мишустина, Россия при взаимодействии с Вьетнамом уделяет внимание "решению логистических вопросов" с учётом того, что эта страна стала "значительным логистическим хабом, в том числе России, позволяющим наращивать поставки российской экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии".