Трамп после инаугурации подпишет серию указов для поддержки нефтегазового сектора

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США вскоре после инаугурации планирует подписать серию указов, нацеленных на поддержку нефтегазового сектора, пишет во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Избранный президент готовит указы, призванные поддержать добычу в США углеводородов и свести на нет инициативы его предшественника Джо Байдена по переводу страны на электромобили", - отмечается в статье.

По данным газеты, "после инаугурации в ближайший понедельник Трамп, как ожидается, даст распоряжение по отмене введенных Байденом ограничений на оффшорное бурение, а также - на добычу нефти и газа на принадлежащих государству территориях".

Ожидается, что Трамп распорядится об учреждении Национального совета по энергетике, который будет курировать вопросы политики в сфере нефти, газа и электроэнергетики.

"Трамп также планирует положить конец введенному Министерством энергетики США временному запрету на одобрение новых проектов по экспорту СПГ", - отмечает издание.

Кроме того, ожидается, что Трамп вновь выведет США из Парижского соглашения по климату. Он уже делал это во время своего первого президентского срока, однако затем это решение было отменено при Байдене.

Наконец, избранный президент планирует отменить ограничения, касающиеся автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Речь идет о введенных Байденом мерах, призванных ускорить переход США на электромобили.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.