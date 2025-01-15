Военный комитет НАТО обсудит в Брюсселе реакцию альянса на глобальные вызовы

Поддержка Украины числится в повестке совещания

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Начальники генеральных штабов стран-союзниц по НАТО соберутся 15-16 января в Брюсселе на совещание высшего военного органа Североатлантического альянса - Военного комитета.

Как следует из коммюнике штаб-квартиры организации, участники встречи "обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для альянса, уделяя особое внимание сотрудничеству с партнерами и единым ответам на глобальные вызовы".

В документе сообщается, что заседания пройдут под председательством главы Военного комитета адмирала Роба Бауэра при содействии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи и верховного главнокомандующего НАТО по трансформации Пьера Вандье.

В первом заседании примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как ожидается, генерал Каволи проинформирует начальников генштабов "о готовности НАТО сдерживать и защищать евроатлантическое пространство и защищать миллиард жителей региона". Он также проведет "более широкие обсуждения текущих миссий НАТО и поддержки Украины, включая Программу НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU)".

Адмирал Вандье, в свою очередь, проведет дискуссию по концепции оперативной совместимости.

Кроме того, запланировано обсуждение натовскими военачальниками с их коллегами из более 20 стран-партнеров альянса "различных проявлений нестабильности во всем мире", а также военного сотрудничества, стандартизации и совместимости.

В объявленной повестке также числятся тематические заседания по Глобальному Югу и Азиатско-Тихоокеанскому региону с брифингами "о стратегической ситуации безопасности в обоих регионах, их региональных вызовах и последствиях для безопасности во всем мире".

В программу совещаний с партнерами включен пункт об укреплении критически важных инфраструктур.

По завершении заседаний Военного комитета в конце второго дня встречи состоится пресс-конференция его председателя и двух верховных главнокомандующих.