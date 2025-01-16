Главком НАТО в Европе рассчитывает на продолжение помощи Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - НАТО нацелено на продолжение поддержки Украины, так как соответствующий курс был утвержден на политическом уровне, заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Эта поддержка будет продолжаться. Политическое руководство наших стран нацелило нас на это", - сказал он.

Каволи заверил, что "не обеспокоен дальнейшей поддержкой Киева". Также он подчеркнул, что у альянса есть все структуры, необходимые для передачи помощи украинской стороне.

При этом, говоря о планах следующей администрации США, Каволи отметил, что не будет спекулировать по данной теме.