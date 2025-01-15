Сформировать правительство Болгарии поручено представителю коалиции ГЕРБ-СДС Желязкову

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев в среду вручил мандат на формирование кабинета министров представителю набравшей большее количество голосов избирателей на парламентских выборах в октябре коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) Росену Желязкову, сообщает Болгарское радио и телевидение.

Получив мандат, Желязков сразу передал президенту папку с именами людей, которых он рекомендовал включить в состав нового правительства.

В соответствии с планом Желязкова, в правительстве будут три вице-премьера и 19 министров. Согласно этому плану, ключевые посты в кабинете займут представители коалиции - так, министерство иностранных дел возглавит Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС), министерство обороны - Атанас Запрянов, МВД - Даниел Митов (ГЕРБ-СДС), Минюст - Георгий Георгиев (ГЕРБ-СДС), министерство финансов - Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС).

В то же время, в силу того, что ГЕРБ-СДС не удалось получить большинства в парламенте по итогам выборов в октябре, в состав правительства, предложенный Желязковым, включены члены и других объединений, прошедших в парламент - коалиции "Болгарской социалистической партии - Объединенные левые" и партии "Есть такой народ".

Ожидается, что в течение дня Радев направит этот список на утверждение в Национальное собрание (парламент) Болгарии.

О том, когда парламентарии смогут обсудить кандидатуры, предложенные Желязковым, пока не сообщается.

Правительственный кризис продолжается в Болгарии с 2021 года. В конце октября в стране прошли седьмые с тех пор парламентские выборы.