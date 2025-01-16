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Парламент Болгарии поддержал назначение Желязкова премьер-министром

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальное собрание Болгарии утвердило представителя коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" Росена Желязкова в должности главы правительства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

В голосовании приняли участие 239 депутатов. Кандидатуру Желязкова поддержали 125 парламентариев, против выступили 114, воздержавшихся не было.

Президент Болгарии Румен Радев 15 января вручил Желязкову мандат на формирование кабинета министров. Получив мандат, Желязков сразу передал президенту папку с именами людей, которых он рекомендовал включить в состав нового правительства.

В соответствии с планом Желязкова, в правительстве будут три вице-премьера и 19 министров. Согласно этому плану, ключевые посты в кабинете займут представители коалиции - так, министерство иностранных дел возглавит Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС), обороны - Атанас Запрянов, МВД - Даниел Митов (ГЕРБ-СДС), юстиции - Георгий Георгиев (ГЕРБ-СДС), финансов - Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС), энергетики - Жечо Станков (ГЕРБ-СДС).

В то же время, в силу того, что ГЕРБ-СДС не удалось получить большинства в парламенте по итогам выборов в октябре, в состав правительства, предложенный Желязковым, включены члены и других объединений, прошедших в парламент - коалиции "Болгарской социалистической партии - Объединенные левые" и партии "Есть такой народ".

Выступая перед депутатами, Желязков определил основные приоритеты своего кабинета. Он заявил, что правительство будет работать над улучшением качества жизни людей, обеспечением правопорядка и верховенства закона. В финансовой сфере, по его словам, правительство постарается сделать все возможное для обеспечения устойчивости государственных финансов, принятия сбалансированного бюджета, а также присоединения Болгарии к еврозоне. Кроме того, отметил Желязков, необходимо увеличивать инвестиции в исследовательский сектор для модернизации страны.

Правительственный кризис начался в Болгарии в 2021 году. В конце октября в стране прошли седьмые с тех пор парламентские выборы.

Румен Радев Болгария Росен Желязков ГЕРБ-СДС
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