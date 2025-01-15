Израиль конфисковал более 3 тыс. единиц вооружений на юге Сирии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Израильские военные в ходе операций на юге Сирии изъяли более 3,3 тыс. единиц вооружений, сообщает в среду The Times of Israel с ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В частности, израильские военные захватили два танка, 70 гранат, 165 снарядов и неуправляемых ракет, 20 зенитных ракет и около 1,5 тыс. ручных противотанковых гранатометов. Израильские военные также изъяли 60 единиц аппаратуры для наблюдения и 570 электронных приборов, в том числе компьютеры и средства связи.

В ЦАХАЛ поясняют, что действия военных в буферной зоне на сирийской стороне границы двух стран и за ее пределами нацелены на обеспечение безопасности и защиту жителей Израиля и в особенности жителей Голанских высот.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне смены власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой. Кроме того, израильская авиация наносила удары по запасам вооружений на сирийской территории.