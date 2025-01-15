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Байден перед уходом добавил "токсичности" российскому сегменту SDN List

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Администрация Джо Байдена накануне смены власти в Белом доме предприняла шаги, которые усложняют новому президенту возможную отмену части антироссийских санкций, а также усиливают "токсичность" российского сегмента SDN list.

В рамках очередного санкционного пакета, объявленного в среду Минфином США, обновлены основания для включения в SDN list около ста компаний и банков, уже находившихся в "черном списке" согласно исполнительному указу №14024. К ним добавлен указ №13662, что "еще более усиливает риски, с которыми сталкиваются иностранные лица при продолжении работы с российским военно-промышленным комплексом", говорится в релизе Минфина. Теперь иностранные лица, включая финансовые учреждения, которые "сознательно содействуют проведению значимых транзакций" в интересах этих организаций, могут быть подвергнуты вторичным санкциям, отмечает ведомство.

В списках "перевнесенных" в SDN list - несколько десятков организаций финансового сектора (включая Сбербанк, ВТБ, ВЭБ (OKPO code: 00005061), Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк, ПСБ, СОГАЗ, НСПК, "Мосбиржу", НДЦ, НКЦ и др.), РФПИ, "СУЭК", "Мечел", "Распадская", ГТЛК (OKPO code: 57992197), "АвтоВАЗ", USM, АФК "Система", "ПИК", "Трансмашхолдинг", ТМК, "Северсталь", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2", "Русгаздобыча", "Звезда" и др.

Помимо усиления рисков вторичных санкций, эта мера приведет к тому, что в случае желания администрации Дональда Трампа снять блокирующие ограничения с какого-либо фигуранта этого списка, потребуется уведомить Конгресс и провести процедуру консультаций, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Сбербанк Альфа-банк Газпромбанк США Джо Байден
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