"Северсталь" не закладывает в базовый прогноз скорую отмену санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" не закладывает в базовый прогноз развития компании отмену санкций в ближайшие годы.

"По нашим оценкам, даже если все пойдет хорошо, санкции не будут сняты с компаний и вообще с российского бизнеса в течение приличного количества лет", - сказал гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в интервью телеграм-каналу "Вредный инвестор".

При этом он добавил, что если представить гипотетически, что санкции будут сняты в ближайшее время, "может измениться многое, но какого-то кардинального изменения бизнес-модели для "Северстали" явно не произойдет".

"Говоря про какое-то стратегическое перепозиционирование - его не произойдет. "Северсталь" видит для себя в качестве основного рынка сбыта рынок Российской Федерации. Здесь находятся наши ключевые клиенты, здесь мы выработали сегменты, в которых эффективно взаимодействуем с клиентами, создаем для них долгосрочную ценность, - сказал Шевелев. - Отсутствие санкций для нас будет являться дополнительными возможностями, которыми мы точно воспользуемся".

Так, отмена санкций позволила бы компании получить "дополнительные бенефиты": во-первых, у "Северстали" появится большая гибкость с точки зрения премиальных рынков сбыта, во-вторых, появится преимущество по сравнению с текущей ситуацией, связанное с разными закупками.

"Сегодня любая компания, "Северсталь" в том числе, имея импортное технологическое оборудование, сталкивается с определенными сложностями закупок товарно-материальных ценностей, запасных частей, материалов, комплектующих и так далее. Они есть, частично мы их везем с доступных для нас рынков, где-то параллельный импорт. Если эти каналы будут более прямыми, получится снижение издержек", - добавил Шевелев.

"Северсталь" в 2022 году была включена в SDN List США вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, а также в европейский санкционный список.