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Химическая компания DuPont увеличила квартальный чистый убыток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. увеличила чистый убыток в четвертом квартале 2024 года из-за разовых факторов, однако ее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

В отчетном квартале чистый убыток DuPont составил $118 млн, или $0,28 на акцию, проти $22 млн, или $0,05 на акцию, годом ранее.

Убыток от продолжающихся операций уменьшился до $0,17 на акцию с $0,72 на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,13 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,98 на акцию.

Квартальная выручка DuPont увеличилась на 7%, до $3,1 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,07 млрд. Органический рост продаж также составил 7%.

В январе DuPont заявила, что намерена ускорить выделение в самостоятельную компанию сегмента материалов для электроники, но откажется от анонсированных ранее планов выделения подразделения в сфере продукции для фильтрации и очистки воды.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее скорректированная прибыль составит $0,95 на акцию, выручка - $3,025 млрд. Прогноз на весь 2025 год предполагает, что эти показатели составят $4,3-4,4 на акцию и $12,8-12,9 млрд.

По итогам всего 2024 года DuPont зафиксировала чистую прибыль в $703 млн, или $1,67 на акцию, скорректированная прибыль составила $4,07 на акцию. Годовая выручка компании повысилась на 3%, до $12,39 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация DuPont выросла на 14,1%.

DuPont США
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