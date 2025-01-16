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Папа римский ударился при падении в резиденции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в четверг упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта, сообщает EFE со ссылкой на Зал печати Святого престола.

По его данным, в результате падения у понтифика образовалась гематома на правом предплечье, перелома нет, однако из соображений безопасности на руку наложена посттравматическая повязка.

Представители Зала печати отметили, что падение не отразилось на рабочем графике Франциска - он провел пять аудиенций.

EFE напоминает, что это второе падение папы римского за короткий срок - 7 декабря понтифик появился с большой гематомой на уровне подбородка. Глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что тогда Франциск получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку.

Франциск страдает от сильной боли в правом колене, из-за которой ему сложно ходить, поэтому он нередко появляется на публике в инвалидном кресле или с тростью.

папа римский Франциск
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