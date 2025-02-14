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Папа римский госпитализирован с хроническим бронхитом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Папу римского Франциска в пятницу госпитализировали для дальнейшего лечения бронхита.

"В пятницу папа Франциск поступил в клинику "Агостино Джемелли" для прохождения диагностических исследований и продолжения лечения бронхита", - приводит Радио Ватикана выдержку из сообщения Зала печати Святого престола в Ватикане.

Из-за госпитализации понтифику пришлось отменить запланированные встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

Папа Франциск заболел бронхитом в прошлом месяце. В настоящий момент заболевание перешло в хроническую форму.

Несмотря на болезнь, в прошлое воскресенье понтифик настоял на том, чтобы возглавить мессу по случаю юбилея итальянской армии. Однако, как сообщала газета Il Messaggero, после церемонии Папа Франциск резко почувствовал себя хуже.

В настоящий момент Папе Франциску 88 лет, он является вторым по продолжительности пребывания на посту понтификом всех времён после скончавшегося в возрасте 93 лет в 1903 году Папы Льва XII.

Папа Франциск Ватикан
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