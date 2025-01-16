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Глава дипломатии ЕС обсудит с палестинским премьер-министром будущее сотрудничество

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Евросоюз приветствует достижение соглашения Израиля и ХАМАС о перемирии, готов содействовать его реализации, глава европейской дипломатии Кая Каллас проведет переговоры с палестинским премьер-министром Мухаммедом Мустафой, заявил на брифинге представитель Каллас Ануар аль-Ануни.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Каллас - ИФ) встретится завтра, в пятницу, с премьер-министром Мустафой для обсуждения нашего будущего сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о роли ЕС в достижении соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

Аль-Ануни отметил, что Евросоюз не был непосредственно вовлечен в переговоры, но оказывал дипломатическую поддержку посредникам - США, Египту и Катару - с целью прийти к этому соглашению. ЕС также предоставлял гуманитарную помощь палестинцам.

"Главное, чтобы это соглашение полностью выполнялось, чтобы все заложники могли быть освобождены и чтобы окончательно положить конец боевым действиям", - подчеркнул аль-Ануни.

Что касается будущих этапов, ЕС готов поддерживать реализацию соглашения, в том числе продолжением гуманитарной помощи. Евросоюз также возвращается к плану развертывания своей миссии на контрольно-пропускном пункте Рафах между сектором Газа и Египтом, чтобы консультировать и помогать палестинским пограничным властям. Однако, уточнил представитель Каллас, это будет зависеть от согласия обеих сторон - Палестины и Израиля - и от решения государств-членов ЕС.

Евросоюз продолжит финансовую помощь Палестине для реализации реформ, это обсудят Каллас и Мустафа.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии, которое вступит в силу 19 января.

Евросоюз Израиль Катар Кая Каллас ХАМАС США Мухаммед Мустафа
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