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Евросоюз выделит сектору Газа гуманитарную помощь на 120 млн евро

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила в четверг о выделении нуждающимся палестинцам "и в свете последних событий в регионе" нового пакета помощи для сектора Газа на сумму 120 млн евро.

"Соглашение о прекращении огня и освобождении заложников дает надежду, в которой так отчаянно нуждался регион. Но гуманитарная ситуация в секторе Газа остается мрачной. Европа направит 120 млн евро помощи в 2025 году наряду с тоннами помощи в натуральном выражении, чтобы продолжать поддерживать палестинцев", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии сообщили, что это увеличивает общую сумму гуманитарной помощи ЕС для Газы до более чем 450 млн евро с 2023 года в дополнение к более 3,8 тысячи тонн грузов, доставленных воздушным мостом.

Новый пакет рассчитан на оказание продовольственной и медицинской помощи, обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены, жилья для безопасного размещения перемещенных лиц.

В предоставлении помощи уязвимым слоям населения ЕС будет тесно сотрудничать с агентствами ООН и гуманитарными организациями-партнерами для обеспечения ее быстрой доставки, отмечается в коммюнике Еврокомиссии.

Газа Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия сектор Газа
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