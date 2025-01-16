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Под санкции США попали два человека и четыре IT-организации из КНДР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - США ввели санкции против двух человек и четырех организаций из Северной Кореи, связанных с нелегальным заработком в IT-индустрии, сообщило Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

"Сегодня OFAC вводит санкции в отношении двух человек и четырех организаций за получение правительством КНДР незаконного дохода", - говорится в заявлении.

OFAC утверждает, что новые фигуранты санкционного списка связаны с отправкой за границу северокорейских IT-специалистов, которые зарабатывают деньги для Пхеньяна.

В частности, под санкции попал департамент 53 Министерства народных вооруженных сил страны и связанные с ним лица и компании. В заявлении говорится, что департамент 53 генерирует прибыль с использованием подставных компаний в различных промышленных секторах, в том числе в индустрии IT.

КНДР OFAC Минфин США
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