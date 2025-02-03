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КНДР не видит изменений во враждебности Вашингтона в отношении Пхеньяна

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заявления госсекретаря новой американской администрации Марко Рубио свидетельствуют о неизменности враждебного подхода Вашингтона к КНДР, заявил северокорейский МИД.

В заявлении ведомства, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), говорится, что Рубио "перечисляя внешнеполитические вопросы новой администрации США, нес вздор с оскорблением нашего государства, назвав его "государством-изгоем", эти слова являются "серьезной политической провокацией, противоречащей принципам международного права".

"Такие высказывания человека, который вершит внешнюю политику США, еще раз подтвердили враждебную политику США против КНДР, которая совсем не меняется ни вчера, ни сегодня", - подчеркнули в министерстве.

Это является демонстрацией "неверного взгляда" администрации США на КНДР, и "никак не будет способствовать защите Вашингтоном своих интересов", отмечается в заявлении.

"Мы ни в коем случае не будем обходить молчанием любые провокационные акты США, которые были, есть и будут оставаться враждебными к КНДР, и как всегда будем принимать мощные адекватные ответные меры", - резюмировали в МИД Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что, возможно, возобновит контакты с лидером КНДР Ким Чен Ыном, имевшие место во время его первого президентства.

"Я снова свяжусь с ним", - сказал Трамп, отметив, что "нравился" Ким Чен Ыну и "ладил" с ним.

Ким Чен Ын КНДР Пхеньян США
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