Соглашение о прекращении огня в секторе Газа подписано в Дохе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников официально подписано участниками переговоров в Дохе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявил собеседник портала, соглашение было подписано официальными лицами Израиля, Катара и ХАМАС. Главный советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк подписал соглашение от имени США, отметил он.

Портал уточняет, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в пятницу утром для голосования по сделке. В полном составе кабинет министров соберется для голосования в субботу вечером.

Согласно израильскому законодательству, палестинские заключенные не могут быть освобождены из тюрем без решения правительства, подчеркивает Axios.

В свою очередь, помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил порталу, что из-за этого графика прекращение огня и освобождение заложников будут отложены с воскресенья примерно на полдень понедельника.

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии, которое должно было вступить в силу 19 января. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 мск), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС. Заседание в итоге перенесли.