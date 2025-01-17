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Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Шри-Ланке

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Микроавтобус с путешественниками из России попал в ДТП неподалеку от курорта Тангалле на Шри-Ланке, пострадали 12 человек, водитель погиб, сообщает портал Аdaderana.

"ДТП произошло утром на шоссе у курорта Тангалле в районе Хамбонтота, микроавтобус с туристами на скорости врезался в цементовоз. Водитель погиб на месте, пострадали 12 россиян", - пишет издание.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), всего в микроавтобусе находились 12 российских туристов, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Шри-Ланка
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