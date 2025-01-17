Двое российских туристов находятся в тяжелом состоянии после ДТП на Шри-Ланке

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Двое российских туристов находятся в больнице в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Шри-Ланке, всего пострадало 12 россиян, сообщает посольство РФ в республике.

"Мы подтверждаем сообщение о произошедшем 17 января на южном скоростном шоссе Шри-Ланки ДТП с участием автобуса, в котором находились россияне. Всего пострадало 12 наших граждан, 2 из них находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в дипмиссии, автобус ехал на экскурсию, организованную местным туроператором.

Также посольство опубликовало список пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами на скорости врезался в цементовоз на шоссе у курорта Тангалле в районе Хамбонтота. Водитель погиб на месте, 12 российских туристов были госпитализированы.