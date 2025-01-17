Пашинян обсудил с Путиным планы работы в рамках ЕАЭС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем телеграм-канале о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Провел телефонный разговор с президентом России. Обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-Россия", - написал он.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что главы двух государств "обсудили результаты армянского председательства в ЕАЭС, предстоящие работы в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки Армения-Россия".