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Пашинян обсудил с Путиным планы работы в рамках ЕАЭС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем телеграм-канале о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Провел телефонный разговор с президентом России. Обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-Россия", - написал он.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что главы двух государств "обсудили результаты армянского председательства в ЕАЭС, предстоящие работы в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки Армения-Россия".

Никол Пашинян ЕАЭС Армения Владимир Путин
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