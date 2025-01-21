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В Ереване снова заявили, что Армения не планирует выйти из ЕАЭС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян.

"ЕАЭС в экономическом плане эффективная для Армении организация. Мы не намерены выходить из ЕАЭС и желаем продолжить (участие - ИФ)", - сказал он.

Одобренный правительством Армении законопроект о вступлении республики в Евросоюз он назвал "волей народа Армении".

"И мы обсудим эту волю в парламенте, примем решение, после этого станет ясно", - сказал Симонян.

Комментируя реакцию России на этот законопроект, Симонян заявил, что "российская сторона не должна иметь большую обеспокоенность по этому вопросу".

"Не думаю, что сопоставление сотрудничества (Армении с ЕС и ЕАЭС - ИФ) может вызвать какие-то проблемы. (...) Нет такого вопроса, который армянская и российская сторона не могли бы вместе обсудить. Мы можем обсудить и найти решения. Армения - суверенная страна и сама решает, какие законы принимать, и что исходит из ее интересов", - заявил спикер парламента.

9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Позднее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из ЕАЭС. Комментируя решение армянского правительства, Оверчук отмечал, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, в том числе в силу того, что "оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

После этого министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что страна не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС. Оверчук на это сказал, что, несмотря на заявления о том, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС, одобрение правительством законопроекта о вступлении в ЕС является юридически значимым шагом и что в Москве его расценивают "как начало выхода Армении из ЕАЭС".

Ален Симонян Алексей Оверчук Армения ЕАЭС Евросоюз
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