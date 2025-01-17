Литва повысит расходы на оборону до 5-6% от ВВП

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Литва берет на себя обязательство повысить уровень расходов на оборону до 5-6% от ВВП, заявил в пятницу президент республики Гитанас Науседа.

"Литва обязуется выделить от 5 до 6% ВВП на оборонные расходы в 2026-2030 годах. (...) Давайте покажем пример (другим странам НАТО - ИФ)", - написал Науседа в соцсети.

"Благодаря этому мы сможем создать полностью боеспособную дивизию к 2030 году и усилить наши национальные оборонные возможности", - добавил он.

Ранее в Минобороны Литвы заявили о планах к 2030 году создать национальную пехотную дивизию "в полной боевой готовности, интегрированную в оборонные планы НАТО".