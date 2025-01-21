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Премьер-министр Эстонии потребовал увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна должна повысить оборонные расходы до 5% ВВП. Он написал об этом в соцсети.

"Новый президент США нашего крупнейшего партнера в сфере безопасности Дональд Трамп подал четкий сигнал, что рассчитывает на рост уровня оборонных расходов в НАТО до 5%. Я поддерживаю еще более быстрое повышение обороноспособности. Эстония очень хорошо знает своего врага, и я считаю, что нам, как и Польше, Латвии, Литве, следует поставить цель в 5%", - подчеркнул Михал.

По его словам, уровень оборонных инвестиций Эстонии на 2026 год запланирован в объеме 3,7% ВВП, и чтобы достичь пяти процентов необходимо ускорить выделение ассигнований на оборону.

Премьер считает, что покрыть возрастающие расходы в оборонном секторе можно будет путем увеличения финансирования со стороны ЕС, сокращения расходов в публичном секторе и кредитов.

Михал не исключает и возможности повышения налогов, которые в этом году и без того уже значительно выросли.

Он пообещал проконсультироваться с парламентскими партиями, чтобы уже на февральском заседании Европейского союза обсудить эти вопросы с представителями членов ЕС.

Дональд Трамп НАТО США Эстония Кристен Михал
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