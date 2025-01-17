Строительство новых блоков на АЭС "Бушер" в Иране сдвигается из-за проблем с оплатой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сроки возведения новых энергоблоков на АЭС "Бушер" в Иране несколько сдвигаются на фоне проблем с оплатой, сообщил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим иранским коллегой.

"У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок (АЭС "Бушер" - ИФ) уже работает, работает успешно. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков. Да, там у нас немножко сдвигается все там вправо, связано это с расчетами, с оплатой – здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее, работа идет, она двигается, идет вперед", - сказал Путин.

"Это большая серьезная работа, она двигается. Да, не без каких-то там вопросов, которые требуют нашего внимания. Но мы для этого и собираемся, чтобы эти вопросы решать", - заключил он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее в пятницу сообщил, что договоренности по строительству новых блоков АЭС "Бушер" могут быть финализированы в ходе встречи лидеров Ирана и РФ в пятницу.

"Наши договоренности о строительстве атомной электростанции – это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализироваться, наши договоренности в этой сфере", - сказал глава Ирана.

"Я старался и приложил максимум усилий, чтобы все проблемы, которые существуют на нашей стороне до сегодняшнего дня, были устранены", - отметил Пезешкиан.

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщал "Интерфаксу", что рассчитывает, что Москва и Тегеран смогут принять дополнительные шаги для ускорения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".

"Проект реализуется, и мы в общем настроены на то, что, возможно, будут приняты какие-то дополнительные меры по его ускорению", - говорил Лихачев, отвечая на вопрос, будут ли в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном отражены перспективы сотрудничества в атомной сфере.

"Мы помогаем чем можем в рамках всех обязательств. Второй и третий блоки АЭС "Бушер" строятся, но, естественно, мы можем идти с той скоростью, которую нам позволяет достичь заказчик в силу разных причин", - пояснял глава "Росатома".

Россия передала I энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно). Работы по II энергоблоку планировалось завершить в 2024 году, по III энергоблоку – в 2026 году.

На середину 2021 г. долг Ирана перед РФ, связанный со строительством АЭС, составлял около $500 млн. Весной 2023 г. вице-премьер Александр Новак сообщал журналистам, что вопросы относительно долга решены, он фактически сокращен. На тот момент стороны обсуждали дальнейшее финансирование проекта.

Ъп ко

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