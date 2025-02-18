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Оверчук обсудил с первым вице-президентом Ирана продолжение проекта АЭС Бушер

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Оверчук и первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф обсудили продолжение строительства второй очереди АЭС Бушер, а также промышленную кооперацию в сфере авиа- и автостроения.

"Обсуждали сотрудничество в энергетической сфере, с том числе продолжение строительства атомной станции в Бушере", - сообщил Оверчук на брифинге после встречи.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили "вопросы промышленной кооперации в области самолетостроения, в области совместной разработки и создания реактивных двигателей для пассажирских воздушных судов".

"Иран очень заинтересован в российской авиатехнике", - отметил Оверчук.

"Обсуждали вопросы выхода на иранский рынок российских автопроизводителей, в том числе налаживание крупноузловой сборки российских автомобилей в Иране", - сообщил также вице-премьер.

Алексей Оверчук Бушер Иран Мохаммад Реза Ареф
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