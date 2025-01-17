Лидер Приднестровья просит Молдавию гарантировать пропуск в регион российского газа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с призывом гарантировать пропуск газа на левый берег Днестра.

В своем телеграм-канале Красносельский напомнил, что президент Молдавии на брифинге 14 января заявила, что если будет найдено решение проблемы энергетического кризиса в Приднестровье, власти Молдавии не будут чинить препятствия. Красносельский привел несколько цитат из заявлений Санду, которая обвинила Россию в прекращении поставок газа в Приднестровье: "Кишинев не препятствует поставкам российского газа", "Мы держим трубу открытой и готовы к поставкам. Кишинев не препятствует транзиту газа на левый берег", "Мы разрешим поставки газа из России в Приднестровье. Хотим, чтобы этот кризис как можно раньше закончился".

"Однако с появлением фактического решения проблемы и реального поставщика - молдавской фирмы, имеющей лицензию на транспортировку и поставку газа, - мы наблюдаем яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена. Преследуемая цель - еще более усугубить существующий кризис", - заявил Красносельский, призвав главу государства сдержать слово и "пропустить газ в Приднестровье".

Между тем администрация президента Молдавии опровергла заявления приднестровского лидера о том, что Кишинев не желает пропускать российский газ на левый берег Днестра. С заявлением по этому поводу выступил пресс-секретарь президента Игорь Захаров.

"Как отметила президент Майя Санду на недавней пресс-конференции, Кишинев не препятствует и никогда не препятствовал поставке природного газа на левый берег Днестра в рамках существующего законодательства. Напротив, власти Кишинева делали и продолжают делать все возможности для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Заявления господина Красносельского являются серьезным искажением реальности", - написал Захаров в телеграм-канале.

По словам пресс-секретаря, "молдавские власти предлагали и продолжают предлагать возможности для скорейшего возобновления поставок газа", но "источник кризиса находится не в Кишиневе, а в Москве".

"Хорошо известно, что единственная компания, уполномоченная поставлять природный газ в Приднестровский регион, - это "Молдовагаз", где "Газпрому" принадлежит контрольный пакет акций. Источник кризиса находится не в Кишиневе, а в Москве, которая должна предложить реальные решения этой проблемы", - подчеркнул Захаров.

Как сообщалось, 1 января в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины была прервана подача газа в Приднестровье. В результате в регионе прекращено газоснабжение сел и частной жилой застройки в городах, подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома, действуют веерные отключения электроэнергии. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, в Приднестровье введено чрезвычайное положение.

На прошлой неделе молдавская компания Natural Gaz. D.C. заявила, что подписала рамочное соглашение с компанией "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в Приднестровье. Директор компании Аркадий Викол заявил, что Natural Gaz намерена покупать газ на европейском рынке и работать через Молдавию.

И.о. главы компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в настоящее время единственной компанией, которая может закупать и поставлять газ в Приднестровье является "Молдовагаз". Это связано с тем, что у нее есть договор с "Тираспольтрансгазом", а согласно законодательству Молдавии, компания может сменить поставщика только после того, как погасит долг перед прежним поставщиком - "Тираспольтрансгазом". В настоящее время у "Молдовагаза" есть судебные решения о долге "Тираспольтрансгаза" в размере $9 млрд. Соответственно, эту же сумму "Молдовагаз" должен "Газпрому" за газ, поставленный в Приднестровский регион. Эта схема оговорена в приложениях к договору между "Газпромом" и "Молдовагазом".