Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тирасполь готов проводить закупки газа через компанию "Молдовагаз", заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса в понедельник.

"Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через "Молдовагаз". "Тираспольтрансгаз" написал письмо в "Молдовагаз" ещё в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание", - сказал он на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса, напомнив слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Кишиннв пропустит газ только при этих условиях.

По словам Красносельского, после того, как Приднестровье нашло поставщика газа, имеющего лицензию в Молдавии, "началось яростное сопротивление Кишинева".

"Все пытаются выжать максимум из газовой проблемы. Ищут заговоры. Нет заговора, есть холод в домах у людей. Условие по поставке через "Молдовагаз" принято. Тирасполь ждет ответа Кишинева", - сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что газ в Приднестровье собирается поставлять молдавская компания Natural Gaz DC SRL на основании контракта с предприятием "Тираспольтрансгаз".

Исполняющий обязанности председателя правления "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил недоумение по поводу заявлений о подписанном контракте между Natural Gaz DC и "Тираспольтрансгаз". Он напомнил, что "Тираспольтрансгаз" является дочерней компанией "Молдовагаза", а "Молдовагаз" является единственной компанией, которая может поставлять газ в Приднестровье.

Чебан подчеркнул, что, теоретически, в условиях либерализации рынка газа, потребители, в том числе в Приднестровье, могут покупать газ у любой компании, имеющей лицензию Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE).

"Но есть условия законодательства, которых необходимо придерживаться. В частности - обязательно рассчитаться по долгам перед прежним поставщиком. В настоящее время долг "Тираспольтрансгаз" перед "Молдовагаз" составляет более $9 млрд. По этим долгам есть решения суда. Соответственно, эти деньги "Молдовагаз" должен "Газпрому". Это и есть долг Приднестровья за российский газ. Без ясности в этом вопросе "Тираспольтрансгаз" не может покупать газ у другой компании", - заявил Чебан.

Он также напомнил, что 2 января "Молдовагаз" и государственная компания Energocom провели закупку небольшого объема газа на европейском рынке, и доставили его до границы Приднестровья. Однако, тогда "Тираспольтрансгаз" отказался от закупки газа на европейском рынке, сославшись на то, что на это нет денег. А в Тирасполе заявили, что будут дожидаться возобновления поставок российского газа.

Теперь, в случае согласия покупать газ, "Молдовагаз" и Energocom должны покупать газ для "Тираспольтрансгаза" на европейском рынке. Также, возможна поставка газа от "Газпрома", на базе договора с "Молдовагазом". В этом случае необходимо будет внести поправки в договор, чтобы изменить точку доставку. Также "Тираспольтрансгаз" должен будет оплатить транзит газа.

"Газпром" с 1 января прекратил поставку газа в Приднестровье. Концерн обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, Молдавия не имеет задолженностей. Кроме того, власти Молдавии не признают "исторический долг", ссылаясь на результаты международного аудита. Официальный Кишинев обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

Молдавия не потребляет российский газ с конца 2022 года. Весь объем газа (5,7 млн. кубов в сутки), который поступал от "Газпрома", направлялся в Приднестровье, а Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС выработанную из российского газа более дешевую электроэнергию. С 1 января Молдавия обеспечивается электроэнергией за счет внутреннего производства и импорта из Румынии, который составляет около 50%.

В ПМР 122 населенных пункта отключены от газоснабжения. Без газа - 51507 абонентов в сельской местности, больше 20 тысяч - частные домовладения в городах, 1,8 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Газ пока доступен 17 социальным объектам, 79 торговым учреждениям, сотне заведений общественного питания.

Все промышленные предприятия прекратили работу, за исключением предприятий жизнеобеспечения. Молдавская ГРЭС перешла на работу на угле, только два энергоблока вырабатывают электроэнергию для населения. Однако из-за массового использования электроприборов значительно возросло потребление электроэнергии и давление на сети. По этой причине происходит множество аварий, а с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.