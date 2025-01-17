Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели торжественные церемонии по случаю их последнего рабочего дня на этих должностях.

"Мы смогли противостоять нашим соперникам, усилить союзников и ослабить врагов", - сказал в ходе выступления Остин, подводя итоги своей работы.

По его мнению, в числе его заслуг - оказание помощи Украине и усиление НАТО.

Блинкен же, выступая в Госдепартаменте, предположил, что человечество вступает в новую эпоху.

"Период, стартовавший после холодной войны, окончен. Он начинался тогда, когда я только начинал свою работу. Теперь мы вступили в новое время: сейчас в мире происходит интенсивная конкурентная борьба", - сказал он в своей прощальной речи в ведомстве.

Он отметил, что современный мир стал "более нестабильным и спорным".

В понедельник состоится церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этот же день под его контроль перейдут все федеральные ведомства.