Блинкен поблагодарил британского коллегу за сотрудничество по Ближнему Востоку, Украине и Китаю

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми выразил признательность за сотрудничество по Ближнему Востоку, Украине и Китаю в рамках особых отношений между двумя странами, сообщил американский Госдеп.

"Госсекретарь поблагодарил министра за тесное партнерство, которое они выковали в рамках "особых отношений" США и Великобритании, и отметил их сотрудничество по таким вопросам, как конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и конкуренция с КНР", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Блинкен пожелал Лэмми всего наилучшего, поскольку тот "продолжает важную работу, которую Соединенные Штаты и Соединенное Королевство ведут вместе, чтобы содействовать безопасному и надежному миру".