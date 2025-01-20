Трамп обещает решать конфликты в мире
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет заниматься решением конфликтов в мире.
"Наш успех будет заключаться не только в сражениях, которые мы выиграем, но и в войнах, которым нам удастся положить конец. Также будет важным не дать себя втянуть в войны", - сказал он в понедельник, выступая в Конгрессе после вступления в должность.
"Я хочу быть миротворцем и человеком, который объединяет людей", - добавил Трамп.
При этом он пообещал, что будет уделять внимание усилению американской армии.
"Мы снова, как в 2017 году (во время первого президентского срока Трампа - ИФ), построим самую сильную армию в мировой истории", - сказал он.
Трамп, в частности, пообещал вернуть на службу военных, которых предыдущая администрация отстранила от службы за отказ от прививок от COVID-19.