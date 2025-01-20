Косачев считает, что Трамп еще не решил, как действовать в сфере стратстабильности и на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"То, что не прозвучали ни тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни позиции, ни уверенности в её реализуемости и успехе", - написал Косачев в своём Telegram-канале вечером в понедельник.

"Явная осторожность, которая может означать и готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, и - ровно наоборот - оттачивание собственных аргументов с тем, чтобы в конце концов обрушить их на головы тех же эвентуальных партнеров", - добавил сенатор.

По его мнению, после речи Трампа "вопросов стало даже больше, чем их было до того".

Как отметил Косачев, инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже пилотируемый полет на Марс).

"Для нас в России, разумеется, важно то, что касается наших интересов. Пожалуй, единственное "пересечение" - намерение Трампа превратить США в энергетическую сверхдержаву, залив мировые рынки американской нефтью. Да, это важный посыл, и за его реализацией, уверен, будут внимательно следить не только в России, но и во всех нефтедобывающих державах", - полагает вице-спикер СФ.