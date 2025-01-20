Поиск

Косачев считает, что Трамп еще не решил, как действовать в сфере стратстабильности и на Украине

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Отсутствие в инаугурационной речи Дональда Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"То, что не прозвучали ни тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями, ни проблемы коллективной безопасности, ни украинский кризис, может свидетельствовать только о том, что в этих темах у Трампа пока нет ни позиции, ни уверенности в её реализуемости и успехе", - написал Косачев в своём Telegram-канале вечером в понедельник.

В миреТрамп обещает решать конфликты в миреЧитать подробнее

"Явная осторожность, которая может означать и готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, и - ровно наоборот - оттачивание собственных аргументов с тем, чтобы в конце концов обрушить их на головы тех же эвентуальных партнеров", - добавил сенатор.

По его мнению, после речи Трампа "вопросов стало даже больше, чем их было до того".

Как отметил Косачев, инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже пилотируемый полет на Марс).

"Для нас в России, разумеется, важно то, что касается наших интересов. Пожалуй, единственное "пересечение" - намерение Трампа превратить США в энергетическую сверхдержаву, залив мировые рынки американской нефтью. Да, это важный посыл, и за его реализацией, уверен, будут внимательно следить не только в России, но и во всех нефтедобывающих державах", - полагает вице-спикер СФ.

Инаугурация Дональда Трампа

9
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и основатель Tesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Константин Косачев США Дональд Трамп Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ в 2024 году исполнен с дефицитом 3,485 трлн руб., или 1,7% ВВП

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 1,9 трлн рублей

Китай в 2024 году снизил импорт пива из РФ на 14,4% и нарастил поставки в РФ в 1,9 раза

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

LME включила Гонконг в список пунктов доставки металлов

Китай в ноябре неожиданно снизил импорт газа на фоне подорожания СПГ

Тирасполь готов покупать газ через компанию "Молдовагаз"

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5726 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });